Новотроицк, Оренбургская область, , 11:34 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении энергетика крупного предприятия, расположенного в Новотроицке. Мужчина признан виновным в коммерческом подкупе и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, в 2015—2018 годах заводчанин получил более 12 млн рублей от руководства коммерческого предприятия за заключение договора на поставку продукции и бесперебойное исполнение договорных обязательств перед коммерсантом. Полученное вознаграждение энергетик потратил на покупку недвижимости в Испании. В ходе расследования уголовного дела на банковские счета и приобретённую недвижимость был наложен арест.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы и штрафу в 50 тыс. рублей. Кроме того, энергетик должен возместить в доход государства 75 млн рублей.