Вашингтон, , 11:33 — REGNUM В пятом сезоне онлайн-шутера (многопользовательская игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Call of Duty: Warzone появится стадион и действующий железнодорожный состав. Об этом 3 июля сообщил портал VGC со ссылкой на инсайдеров.

По информации, предоставленной источниками издания, стадион Warzone откроет свои двери в августе 2020 года, одновременно с запуском пятого сезона. Что касается поезда, то инсайдеры сообщают, что он будет совершать круговые рейсы по карте, и что в вагонах будет много внутриигровых ценостей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонник Minecraft воссоздал в игре локацию Gulag из шутера Call of Duty: Warzone. При этом он сделал свою версию этой локации точкой возрождения в игре после смерти.

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