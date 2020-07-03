Москва, , 11:32 — REGNUM Не один десяток законов должны быть изменены после голосования по поправкам в Конституцию, считает профессор МГУ, политолог, Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.

«Голосование по поправкам в Конституцию дало замечательные результаты и показало высокую поддержку всех предложений. Уровень явки примерно на пять процентов вше той, которую я лично ожидал, и сам уровень поддержки тоже довольно высокий», — рассказал Игорь Кузнецов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Сама процедура голосования показала, что основной императив здесь был — сохранение здоровья и избежание осложнений эпидемиологической ситуации. Если это так, то это нам покажут не результаты голосования, а конкретные цифры падения либо прироста числа заболевших, и это сейчас тоже должно быть в фокусе внимания», — подчеркнул эксперт.

«Но главный результат — это то, что люди поддержали предложенный президентом пакет поправок, предстоит большая работа, теперь придется вносить ряд изменений в значительный объем федеральных законов, это касается и закона о правительстве, и закона о статусе депутата государственной думы — в связи с теми поправками, которые внесены, предстоит целый пласт законодательной работы, не один десяток законов должны быть изменены, поправлены буквально в ближайшие дни», — завершил свой комментарий политолог.