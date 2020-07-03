Москва, 3 июля 2020, 11:32 — REGNUM Не один десяток законов должны быть изменены после голосования по поправкам в Конституцию, считает профессор МГУ, политолог, Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.
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Эксперт: В связи с поправками предстоит целый пласт законодательной работы
«Голосование по поправкам в Конституцию дало замечательные результаты и показало высокую поддержку всех предложений. Уровень явки примерно на пять процентов вше той, которую я лично ожидал, и сам уровень поддержки тоже довольно высокий», — рассказал Игорь Кузнецов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«Сама процедура голосования показала, что основной императив здесь был — сохранение здоровья и избежание осложнений эпидемиологической ситуации. Если это так, то это нам покажут не результаты голосования, а конкретные цифры падения либо прироста числа заболевших, и это сейчас тоже должно быть в фокусе внимания», — подчеркнул эксперт.
«Но главный результат — это то, что люди поддержали предложенный президентом пакет поправок, предстоит большая работа, теперь придется вносить ряд изменений в значительный объем федеральных законов, это касается и закона о правительстве, и закона о статусе депутата государственной думы — в связи с теми поправками, которые внесены, предстоит целый пласт законодательной работы, не один десяток законов должны быть изменены, поправлены буквально в ближайшие дни», — завершил свой комментарий политолог.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.