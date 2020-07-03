Ярославль, , 11:32 — REGNUM В Ярославской области расширяется работа дежурных групп в детских садах. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Детский сад Yarregion.ru

С начала пандемии детские сады были закрыты, работали только дежурные группы для детей, чьи родители не могли оставить работу. С 6 июля к ним могут присоединиться и другие дети.

«Процесс возращения детей в садики будет упрощен. Справка с места работы от родителей не потребуется. Но надо будет получить медзаключение об отсутствии контактов с больными. Родители смогут сделать это самостоятельно, однако, чтобы не создавать очереди в поликлиниках, организуем все централизованно. Информацию будут запрашивать сами дошкольные учреждения — списки тех, кто собирается выйти в сад, они передадут в медучреждения и затем уведомят семьи о полученном разрешении. Надо учитывать, что на получение таких сведений потребуется время, поэтому просим сообщить о возвращении в садики заблаговременно», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Полностью детские сады пока не открываются, это произойдет на третьем этапе снятия ограничений. Также губернатор анонсировал открытия ряда других учреждений, но не сказал, каких именно.

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