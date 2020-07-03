Москва, , 11:34 — REGNUM Лица, которые контролируют проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве, были проверены на коронавирус. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике инфекции.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что большое внимание организаторы экзамена уделяют к санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Все сотрудники пунктов, которые принимают ЕГЭ, в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирус. Ни один сотрудник, у которого была бы выявлена такая инфекция, не допущен к приему экзамена», — рассказала Ракова.

В 2020 году в Москве при сдаче ЕГЭ предпринят ряд мер обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Например, до и после экзамена помещение дезинфицируют. Кроме того, абитуриенты приходят на ЕГЭ по графику, чтобы избежать скопления людей и каждому из них измеряют температуру бесконтактным способом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ