Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 3 июля, на Дону в ближайшие дни воздух прогреется до +41 градуса.

Так, в период с 5 по 7 июля в дневные часы в Ростовской области ожидается сильная жара. Столбики уличных термометров поднимутся до +40 — +41 градуса. Жителя региона советуют больше находиться в тени и быть внимательными к своему самочувствию.

Синоптики также предупреждают, что в период с 4 по 6 июля в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность самого высокого — пятого — класса. В связи с этим в разы возрастает угроза возникновения природных пожаров.