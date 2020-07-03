Берлин, 3 июля 2020, 11:28 — REGNUM К заражению коронавирусной инфекцией приводят два основных фактора, специфичных для респираторных вирусов или для коронавирусов. Один из них — близость инфицированного человека. Об этом заявил немецкий вирусолог, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик.
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Вторым фактором, по словам вирусолога, является время.
Профессор подчеркнул, что опасность заражения дополнительно усиливается в закрытых помещениях, где нет ветра и солнца. По его словам, в таких условиях капельки вируса могут лучше сохраняться в воздухе, что повышает риск инфицирования SARS-CoV-2.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские учёные назвали несколько факторов, наличие которых у заразившегося новым типом коронавируса человека повышает вероятность летального исхода. Прежде всего, это пожилой возраст пациента, а также признаки сепсиса и проблемы со свёртыванием крови.
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