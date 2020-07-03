Смоленск, , 11:28 — REGNUM 43 новых случая заражения подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, данные опубликованы 3 июля в федеральной сводке.

62 пациента с ранее выявленным заражением коронавирусом за последние сутки выписаны из больниц или сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением. Новых смертей среди больных COVID-19 не зарегистрировано.

Всего за период с 28 марта в Смоленской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4702 человек, 2512 пациентов выписаны. Коронавирус унёс жизни 66 смолян.