Казань, , 11:52 — REGNUM В Татарии штаб по борьбе с коронавирусом сообщил еще об одной смерти — скончался 17-й по счету пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Житель Набережных Челнов 1951 года рождения скончался 25 июня в городской больнице №5. Мужчину в начале июня госпитализировали в стационар со средне-тяжелой формой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Челнинец имел также последствия острого инфаркта и ишемическую болезнь сердца.

Причину смерти установили по результатам проведенной экспертизы. Таким образом, на 3 июля количество скончавшихся пациентов в Татарии достигло 17 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии пока не планируют снимать ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет это сделать.

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