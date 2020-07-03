Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 июля, скончались четверо пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

От COVID-19 умерли пациенты в возрасте 88 и 69 лет. Относительно летального исхода еще двух пациентов (88-летней женщины и 51-летнего мужчины) медики отмечают, что причина смерти не связана с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Пермском крае скончались 129 пациентов, зараженных коронавирусом: 79 — от COVID-19, 50 — от сопутствующих заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выявили ещё 56 носителей коронавируса