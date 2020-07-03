Ижевск, , 11:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 июля выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1499 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

До настоящего момента выписаны по выздоровлению 1096 человек, 25 — за последние сутки. Таким образом, более 73,11% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровело. 29 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Это был самый низкий показатель за последние три недели.

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