Кызыл, , 11:22 — REGNUM В Туве за последние сутки выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала эпидемии подтверждено 4927 случаев.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 0,8», — добавили в ведомстве.

Число излечившихся от COVID-19 к настоящему времени составило 3222, или 65,4% от числа заражённых. За минувшие сутки выписаны из больниц с выздоровлением 173 пациента.

Добавим, что количество летальных случаев от COVID-19 вновь выросло и достигло 22. Как сообщало ИА REGNUM, два человека умерли в апреле, ещё двадцать — с 1 по 26 июня.

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