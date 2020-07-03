Севастополь, , 11:22 — REGNUM Ни одного положительного анализа на коронавирус не выявлено за минувшие сутки на территории Севастополя, сообщили 3 июля в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 3 июля новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Всего в Севастополе с 27 марта по 3 июля подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом. 187 пациентов выздоровели, четверо человек скончались. В больницах региона остаются 37 пациентов с подтверждённым коронавирусом.