Благовещенск, , 11:21 — REGNUM Власти Амурской области с 10 июля разрешили совершать групповые и семейный поездки с целью туризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как доложила на заседании оперативного штаба руководитель Роспотребнадзора области Ольга Курганова в области заболеваемость снизилась на 35%, коэффициент распространения инфекции составляет 0,7.

Было принято решение разрешить семейные и групповые туристические поездки по области.

Как сообщало ИА REGNUM, власти регионов Дальнего Востока постепенно снимают ограничения, введённые для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так с 6 июля для туристов откроют Сахалин и Курилы, а на Камчатке разрешили возобновить работу по авиаперевозкам пассажиров внутри региона.