Москва, , 11:27 — REGNUM Количество смертельных исходов заболевания COVID-19 увеличилось в России на 176 за минувшие сутки. Это следует из обновлённой 3 июля статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Зафиксировано 176 летальных исходов», — говорится в сообщении.

Всего за период эпидемии скончались 9859 человек, у которых был выявлен коронавирус нового типа. Выздоровели 437 893 человека, в том числе 8915 человек за минувшие сутки.

Выявлено 6718 новых носителей коронавируса, из них у 32,5% не было клинических проявлений болезни. Всего зарегистрированных случаев заражения в России 667 883.

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