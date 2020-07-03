Махачкала, , 11:34 — REGNUM Республика Дагестан опустилась на 11-е место среди субъектов РФ по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа. По данным на 10:35 3 июня, в регионе с начала пандемии выявлено 8025 носителей инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки в Дагестане зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом и 95 фактов выздоровления. Всего в республике вылечились 5997 пациентов с подтвержденным COVID-19, или более 74,7% от общего числа носителей инфекции.

Напомним, продолжительный период времени Дагестан оставался в пятерке субъектов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Для помощи в борьбе с COVID-19 по поручению президента России Владимира Путина в республику были направлены бригады врачей из Москвы и подразделения МЧС России, а специалисты Минобороны приступили к строительству трех медицинских центров.

К середине июня, по данным властей, ситуация в регионе стала стабилизироваться, и 15 июня республика перешла к первому этапу снятия ограничений. За вчерашний день Дагестан по общему числу случаев заражения опустился с девятого на 11-е место среди регионов РФ.

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