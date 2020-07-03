Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших на Дону достигло 134 человек, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 3 июля.

В донских стационарах скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, двое мужчин в возрасте 52 и 80 лет, а также две женщины (36 лет и 81 год). У пациентов на фоне тяжёлой сопутствующей патологии (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания) развилась пневмония. Молодая женщина страдала нарушением обмена веществ и поздно обратилась к врачам.

«Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 134 человека», — уточнили в оперштабе.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки число выздоровевших после коронавируса пациентов почти втрое превысило количество новых случаев заражения инфекцией. Так, выздоровел 271 человек, 92 жителя региона получили положительный результат теста на SARS-CoV-2.

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