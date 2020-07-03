Волгоград, , 11:20 — REGNUM В Волгоградской области 2 июля подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 6597 носителей вируса. Под домашним наблюдением находятся 514 человек. В больницах с подозрением на заражение коронавирусом находятся 2030 пациентов: 1979 взрослых и 51 ребенок. На лечении с подтвержденным коронавирусом находятся 3384 человека, в том числе 170 детей.

Выписаны 3172 человека, 41 пациент скончался.

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