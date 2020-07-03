Сеул, , 11:47 — REGNUM В Южной Корее выписали из больниц всех военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, из больницы выписаны два представителя отдела безопасности и отдела кибербезопасности при министерстве.

Известно, что в южнокорейской армии не наблюдалось новых случаев заражения коронавирусом с 8 мая. В общей сложности в армии Южной Кореи было выявлено 58 случаев COVID-19.

В настоящее время на карантине находятся более 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 63 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 12 967 человек.