Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:22 — REGNUM В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё семь человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Теперь в области подтверждено 114 случаев смерти от COVID-19. Сколько же больных умерли от других причин, не сообщается.
В Челябинской области от сопутствующих заболеваний скончался 71 больной COVID-19, в Пермском крае — 50.
Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале подтверждено 13 499 случаев заражения коронавирусом.