Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё семь человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в области подтверждено 114 случаев смерти от COVID-19. Сколько же больных умерли от других причин, не сообщается.

В Челябинской области от сопутствующих заболеваний скончался 71 больной COVID-19, в Пермском крае — 50.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале подтверждено 13 499 случаев заражения коронавирусом.