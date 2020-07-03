Липецк, , 11:19 — REGNUM Представитель Липецкого городского совета депутатов, заместитель председателя комиссии по ЖКХ Людмила Яськова положительно оценила процесс организации голосования по поправкам в Конституцию в липецкой области.

«Судя по отзывам членов нашей партии"Пенсионеры России за социальную справедливость» и наших сторонников, мы считаем что организованное на участках голосование было абсолютно безопасным. Везде раздавались маски, ручки, никто не брал в руки чужих документов, вход в залы для голосования был строго отрегулирован, соблюдалось расстояние нахождения друг от друга. Поэтому мы оцениваем данное голосование очень хорошо организованное», — рассказала Людмила Яськова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.