Липецк, 3 июля 2020, 11:19 — REGNUM Представитель Липецкого городского совета депутатов, заместитель председателя комиссии по ЖКХ Людмила Яськова положительно оценила процесс организации голосования по поправкам в Конституцию в липецкой области.
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Липецкий депутат дает высокую оценку голосованию по поправкам
«Судя по отзывам членов нашей партии"Пенсионеры России за социальную справедливость» и наших сторонников, мы считаем что организованное на участках голосование было абсолютно безопасным. Везде раздавались маски, ручки, никто не брал в руки чужих документов, вход в залы для голосования был строго отрегулирован, соблюдалось расстояние нахождения друг от друга. Поэтому мы оцениваем данное голосование очень хорошо организованное», — рассказала Людмила Яськова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.