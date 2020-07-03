Пермь, , 11:16 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 июля, выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В стационарах на лечении находятся 43 пациента, в амбулаторных условиях наблюдаются 13 человек.

Ежесуточный прирост случаев заражения SARS-CoV-2 составил 1,5%, коэффициент распространения — 0,99 (на 2 июля — 0,97).

С начала пандемии в регионе выявлено 3 857 носителей коронавируса. Выздоровели 2 720 пациентов. Скончались 129 человек.

Читайте развитие сюжета: В Прикамье скончались четверо пациентов с COVID-19