Рязань, , 11:16 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 3 июля подтверждено 5315 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 38 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Еще 39 тестов являются условно подтвержденными. Под наблюдением медиков находятся 5354 человека.

Среди пациентов с положительным и тестами больше людей от 46 до 64 лет — 2107 человек. Также носителями вируса являются 487 детей.

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