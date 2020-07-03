Ульяновск, , 11:16 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило число вновь выявленных носителей коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб России.

По информации на 3 июля (10:35 мск), в Ульяновской области подтверждено с начала пандемии 6096 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 103. Продолжают лечение 2722 пациента с коронавирусом.

Выздоровел 3331 человек, в том числе за последние сутки — 123.

Новых летальных исходов нет, всего с начала пандемии скончались 43 человека.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, за весь период проведено 118 992 лабораторных исследования, обследованы 111 412 человек. Под наблюдением находятся 4782 человека, снят с наблюдения 16 621 житель.