Черкесск, , 11:14 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов доложил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. Рабочая встреча состоялась вчера, 2 июля, в Москве, о чем Темрезов сообщил на своей странице в соцсети.

По словам главы КЧР, он поблагодарил главу Минздрава за помощь, оказанную республике в сложный период распространения коронавирусной инфекции в регионе. По поручению президента РФ федеральное ведомство направило в Карачаево-Черкесию бригаду опытных медиков из Башкирии, а также предоставило 10 машин скорой помощи.

В течение месяца, который трудятся башкирские врачи с коллегами из КЧР в госпиталях республики, ситуация начала улучшаться, подчеркнул Темрезов. В ходе встречи была достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии властей Карачаево-Черкесии с федеральным Минздравом в борьбе с коронавирусом.

Как сообщил 3 июля федеральный оперативный штаб, в Карачаево-Черкесии общее число заразившихся коронавирусом достигло 3730 человек. За минувшие сутки рост составил 62 человека. Выздоровело за все время 1673 пациента, умерло — 15.