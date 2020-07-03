Москва, , 11:22 — REGNUM Экстремально высокая температура воздуха и сильнейшие грозы ожидают жителей ряда регионов России в ближайшие дни. Об этом 3 июля сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

По словам синоптика, в ближайшие три дня на территории Центрального округа России ожидается дождливая погода, которая местами будет сопровождаться грозами с сильным ветром.

Также она указала, что температура воздуха в эти дни в данном регионе составит от +23 до +29 °С, а в южной части округа — в Белгородской и Воронежской областях — может достигнуть до +37 °С. Как отметила Паршина, такие высокие значения температуры будут обусловлены «воздухом из восточного Средиземноморья», который будет ещё больше раскаляться при прояснениях.

Кроме этого, как рассказала метеоролог, данные атмосферные фронты окажут влияние на погоду на юге России, где в Ставропольском крае температура воздуха может подняться до +40 °С.

Помимо этого, как уточнила Паршина, сильный ветер и дождь с градом 3 июля ожидаются в Приморском каре и на юге Сибири, а в ряде районов Красноярского края и Хакасии с Тувой при грозах штормовой ветер может достигнуть скорости до 30 м/с.

При этом аномально высокие значения температуры воздуха также ожидаются в Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае, где в ближайшие выходные она может составить от +30 °С и выше.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области 3 июля из-за грозы и порывов ветра.