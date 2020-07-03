Красноярск, , 11:11 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 3 июля в региональном оперштабе.

Всего в регионе по состоянию на 3 июля коронавирус выявлен у 9316 человек. 4708 человек выздоровели (+191 за сутки).

За сутки в Красноярском крае скончались девять пациентов с коронавирусом. Общее число умерших — 146.

Как сообщало иа, случаи заражения зарегистрированы в 55 муниципальных образованиях Красноярского края.

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