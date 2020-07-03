Астрахань, , 11:10 — REGNUM В Астраханской области 3 июля подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3617 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 565 человек. За весь период 2745 человек выздоровели и были выписаны, 32 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2875 человек, 9454 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,05.

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