Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой жил гражданским браком, изменял ей. После того, как девушка узнала об этом и устроила скандал, Соколов убил ее. Об этой версии трагедии 3 июля корреспонденту ИА REGNUM рассказала адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева.

Олег Соколов в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, на следующем судебном заседании по делу об убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которое должно состояться 6 июля, государственный обвинитель должен будет зачитать выдержку из переписки Ещенко с Соколовым. На публичном оглашении этих данных настаивает сам подсудимый, который во время своей эмоциональной речи в суде заявил, что убитая им Ещенко «не была чистой девочкой», как многие думают, и писала ему «отвратительные вещи».

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По словам адвоката Бакшеевой, во время адвокатского расследования ей удалось выяснить, что Анастасия Ещенко была уверена в том, что Олег Соколов, будучи с ней в длительных близких отношениях, изменял ей с другими женщинами.

«Из-за этого у них были конфликты, и она писала ему резкие сообщения в связи с этим, что вполне объяснимо. Более того, он применял к ней физическое насилие и до дня ее убийства», — заявила адвокат.

При проведении адвокатского опроса бывшей девушки Соколова Екатерины, которую он едва не убил в 2008 году в Москве, та сообщила, что историк жестоко избил и душил ее именно после того, как она заявила, что хочет уйти от Соколова в связи с его изменами.

«Екатерина указала, что она нормально относилась к его общению с его детьми, однако потом поняла, что под предлогом общения с ребенком он ходил и изменял ей с его женой, с которой уже давно не жил вместе. Также Екатерине стало известно об изменах и с другими женщинами», — заявила Александра Бакшеева.

По ее мнению, одна история повторяет другую, и случившаяся с Анастасией Ещенко трагедия стала возможной, так как Соколов чувствовал свою полную безнаказанность.

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Добавим, что подруга ныне покойной второй жены Олега Соколова на условиях анонимности рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что семейная жизнь ее подруги с историком также была неспокойной из-за его постоянных супружеских измен.

Со своей второй женой Соколов познакомился, когда она была школьницей, а он — ее учителем французского языка. Уже будучи студенткой истфака СПбГУ, она вышла замуж за Соколова, у них родилась дочь. Как рассказала собеседница агентства, жена историка тяжело переживала измены мужа, впоследствии она умерла от рака головного мозга.

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