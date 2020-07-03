Барнаул, , 11:08 — REGNUM Ни Барнаул, на Бийск, на Рубцовск, ни Новоалтайск не удостоились присвоения звания «Город трудовой славы», несмотря на то, что за это решение проголосовали более 300 тыс. жителей Алтайского края. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM произошедшее, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых отметила, что такой способ определения городов трудовой славы (через голосование) как минимум должен вызывать недоумение, однако недоумения не происходит.

«Мы понимаем, что голосование за это звание — мобилизующая технология для повышения явки на 1 июля. Определять же города трудовой доблести должны эксперты-историки, а присваивать звание — органы власти», — считает Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутской области для получения звания Город трудовой доблести Иркутску хватило 60 тыс голосов. Алтайскому краю не помогли и более 300 тыс. собранных голосов — такую цифру назвал спикер Александр Романенко. По его словам, «зная славную историю подвигов тружеников тыла Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска, видя желание жителей увековечить эту память, мы не могли сказать, например, рубцовчанам или бийчанам: извините, мы в этом году «работаем» на Барнаул, а вы ждите очереди».

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Напомним, основанием получения почетного звания являются награды предприятий и жителей города, проявивших трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны. В Барнауле, Бийске, Белокурихе, Горном Алтае в годы Великой Отечественной войны были развернуты и успешно работали десятки госпиталей. В том, что более 70% раненых воинов возвращались в действующую армию, была и заслуга врачей Алтая. В боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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