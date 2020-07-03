Лондон, , 11:08 — REGNUM Граждане США, прибывающие в Англию, должны будут по-прежнему проходить двухнедельный карантин, заявил 3 июня министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, 3 июня сообщает Reuters.

Ранее Шэппс заявил о том, что британское правительство подготовит список из около 50 стран, граждане которых смогут посещать территорию Англии без необходимости прохождения двухнедельного карантина.

В этот список не войдут в США, в которых складывается крайне негативная ситуация вокруг коронавирусной инфекции. Шэппс напомнил, что США с самого начала ввели запрет на поездки из Великобритании и других стран Европы.