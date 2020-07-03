Благовещенск, , 11:07 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Самый большой прирост продолжает давать столица региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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За сутки в Благовещенске выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом, в Октябрьском районе — пять, в Свободном — четыре, в Тындинском районе — три, в городе Тында — два, в Магдагачинском и Тамбовском районах по два случая.

Всего с момента начала пандемии в регионе выявили 1795 носителей коронавируса. Большая часть из них переносят заболевание в форме пневмонии — 46,9%, 38,9% — ОРВИ, остальные 14,2% — бессимптомно. Полностью излечились 708 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока постепенно возвращают к работе сферы, деятельность которых была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Так с 6 июля Сахалин и Курилы откроют для туристов, а на Камчатке возобновляется внутреннее авиасообщение.