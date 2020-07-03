Чебоксары, , 11:07 — REGNUM В Чувашии продолжают выявлять десятки новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрирован ещё один летальный исход. Такие данные опубликовал оперативный штаб России.

По информации на 3 июля (10:35 мск), в Чувашии подтверждено с начала пандемии 5253 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 59. Продолжают лечение 2259 человек с коронавирусом.

Выздоровели 2960 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки — 20. При этом зарегистрирован ещё один летальный исход — таким образом, всего скончались 34 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в условиях пандемии стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам будут продлены ещё на два месяца. По данным регионального минздрава, за четыре месяца медикам выплачено 365 млн рублей, соцработникам за пять смен выплачено почти 55 млн рублей.

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