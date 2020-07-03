Казань, , 11:18 — REGNUM В Татарии по данным на 3 июля коронавирус выявили всего у 4673 человек, за сутки положительные тесты получили еще 39 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента начала наблюдения выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3743 человека (за сутки — 23 пациента), скончались 16 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 16 человек, 23 — лечатся на дому. Больше всего заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 18 человек. Из числа новых зараженных — 21 человек проживают в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии для пациентов, выздоровевших после заражения новой коронавирусной инфекцией, внедряют реабилитационный курс.

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