Москва, , 11:04 — REGNUM За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 659 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июля сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике инфекции.

Всего с начала распространения коронавируса в столице выявлено 223 530 случая заражения инфекцией. При этом по состоянию на 3 июля общее количество выздоровевших от COVID-19 в городе составило 154 839 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июля в России зафиксировано свыше 6,7 тысяч новых случаев коронавируса.

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