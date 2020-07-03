Курск, , 11:03 — REGNUM В Курской области 3 июля зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Положительные тесты за сутки были выявлены у 29 женщин и 21 мужчины. Заразились два ребёнка младше шести лет и один ребёнок в возрасте от сем и до 14 лет, четыре человека в возрасте от 18 до 29 лет, 20 человек от 30 до 49 лет, 15 человек от 50 до 64 лет и восемь человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 5243 случая заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1746 пациентов. 1396 человек с положительными тестами находится дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 3458 пациентов, в том числе 138 — за последние сутки. Скончались 39 человек.

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