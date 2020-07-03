Оренбург, , 11:01 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 78 случаев заражения коронавирусом, сообщает 3 июля Управление Роспотребнадзора по региону.

Коэффициент распространения случаев заражения составляет 1. На 100 тыс. населения приходится 204,7 носителя SARS-CoV-2.

Несколько дней подряд в регионе число выявленных случаев заражения коронавирусом превышает 70 фактов. Действует первый этап коронавирусного режима. Между тем, в регионе ведут разговор о возможности открытия детских загородных лагерей, при том что детские сады до сих пор закрыты. В них по-прежнему действуют только дежурные группы.

Добавим, с начала пандемии в Оренбуржье 4 007 носителей SARS-CoV-2. Выздоровело 3 028 пациентов. От коронавирусной инфекции скончался 21 пациент.

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