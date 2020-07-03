Ташкент, , 11:00 — REGNUM В Узбекистане планируют закрыть 1179 филиалов школ, в которых обучается малое число школьников, сообщили в министерстве народного образования республики.

В ведомстве отметили, что малокомплектные школы закроют, но сделают акцент на школах в крупных населенных пунктах. Отмечается, что большинство малокомплектных школ построено за счет пожертвований.

В министерстве считают, что в таких учебных заведениях созданы некомфортные условия, также в них сложно организовать качественное обучение из-за малого числа учащихся.

За последние два года в Узбекистане закрыто 149 филиалов школ, а 125 получили статус школы. Всего в республике действует около 10 тыс. школ, многие из которых требуют ремонта.