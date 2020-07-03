Москва, , 11:03 — REGNUM Возвращение к полноценной жизни, существовавшей до пандемии коронавируса, не произойдёт в России раньше февраля 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в опубликованном 3 июля интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что вопрос о сроках восстановлении привычного уклада очень распространён. Под этим понимают посещение концертов, перелёты, полноценную работу и отдых.

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля», — заявил Мурашко.

Необходимо разорвать цепочку передачи вируса, пояснил он.

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