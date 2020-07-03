Тула, , 10:59 — REGNUM 72 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе.

Новые случаи заражения подтверждены в Туле и в 12 районах области. В то же время за сутки в регионе выписаны с выздоровлением после коронавируса 36 человек.

Всего в Тульской области с 19 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6908 человек, из них 5841 уже выздоровели. Спасти не удалось 118 пациентов.

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