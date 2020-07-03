Благовещенск, , 10:57 — REGNUM В Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Власти Приамурья назвали эту ситуацию ожидаемой, так как в этом году из-за пандемии коронавируса, ЕГЭ разрешили сдавать только тем выпускникам, которые собираются поступать в вузы. Таким образом вместо заявленных на экзамены 859 человек пришло в два раза меньше.

В области для проведения ЕГЭ организован 41 пункт. Первый день экзаменов прошёл организованно при соблюдение мер санитарной безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Начало экзаменационной кампании с участием выпускников в Амурской области прошло в штатном режиме без технологических сбоев и нарушений дисциплины», — сообщили в отделе общего образования регионального Минобрнауки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в первый день проведения ЕГЭ участие в нём приняли почти 400 выпускников. Экзамен по географии сдали 61 человек, по литературе — 124, по информатике — 212.