Махачкала, , 11:08 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане по данным на 10:35 3 июня достигло 386. За минувшие сутки в республике зафиксировано три летальных исхода, сообщил федеральный оперативный штаб.

Отметим, что в течение последних 22 дней факты смерти пациентов, заразившихся коронавирусом, регистрируются в Дагестане ежедневно. Пик в этот период пришелся на 15 июня, когда жертвами COVID-19 стали девять человек.

Всего на Северном Кавказе к настоящему времени, по данным оперштаба, умерли 713 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, на Дагестан приходится более 54% от общего числа летальных исходов в округе.