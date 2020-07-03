Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Ростовской области общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за весь период пандемии достигло 9,9 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 3 июля.

В настоящее время показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей составляет 235. Коэффициент распространения инфекции, по данным на утро 3 июля, достиг 0,83.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 92 жителя региона.

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