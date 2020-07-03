Тула, , 10:54 — REGNUM Четыре человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 3 июля в оперативном штабе региона.

«Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Донского, Новомосковска, Одоева и Щекинского района в возрасте от 47 до 70 лет», — говорится в сообщении.

Всего за период пандемии число жертв коронавируса в Тульской области составило уже 118 человек.

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