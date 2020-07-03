Ростов-на-Дону, , 10:50 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 92 новых носителя коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 3 июля.

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в 20 муниципальных образованиях Дона. Так, в областном центре зарегистрировано 49 носителей коронавируса, в Новошахтинске и Тацинском районе — по четыре.

Большинство жителей региона, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2, в возрасте от 18 до 45 лет (42,4%) и от 46 до 65 лет (37%).

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