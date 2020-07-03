Краснодар, , 10:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 июля в региональном оперативном штабе. Самому младшему пациенту два года, всего среди новых заразившихся — четверо детей.

«В краевом центре выявлено 19 человек, 11 в Курганинском районе и 6 в Армавире. По три пациента в Павловском, Новокубанском и Апшеронском, по два — в Отрадненском и Гулькевичском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае с 12 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6159 человек, 4910 пациентов выписаны с выздоровлением. В тяжёлом состоянии находятся 16 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ, ещё двое находятся на ЭКМО. Скончался 81 пациент.