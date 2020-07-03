Москва, , 11:11 — REGNUM Сорок врачей в России умерли из-за нового коронавируса, это наиболее верные данные. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в опубликованном 3 июня интервью «Интерфаксу».

"Самая верная, проверенная информация — это количество случаев, по которым произведены единовременные страховые выплаты», — пояснил министр.

Таких случаев в настоящее время 40, выплаты по ним произвёл Фонд соцстрахования. Также есть случаи смертей медиков, по которым ведётся расследование.

Мурашко добавил, что врачи, которые работают с соблюдением всех правил, сводят риск для себя к минимуму. За повышенный риск для них предусмотрены дополнительные выплаты и страховки. Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в стране за период эпидемии COVID-19 скончались 489 медицинских работников.

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