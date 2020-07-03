Екатеринбург, 3 июля 2020, 10:50 — REGNUM Новые 227 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (161), Арамили, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Серова, Сысертского, Тавды и Талицы.
Теперь в регионе подтверждено 13 499 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности».