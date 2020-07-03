Москва, , 10:53 — REGNUM За сутки в России официально подтверждено 6718 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июля сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике инфекции.

Примерно треть, 32,5% новых пациентов, не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 667 883 случая заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля в России было выявлено 6760 новых случаев заражения коронавирусом.

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