Кейптаун, , 10:51 — REGNUM В ЮАР стартовало первое клиническое испытание вакцины от коронавируса на африканском континенте. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации репортеров радиостанции, вакцина СhAdOx1 nCoV-19 была изготовлена в Оксфордском университете, а ее испытания на человеке уже начались в Великобритании.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в ЮАР приближается к отметке 140 000, при этом 2500 пациентов с COVID-19 скончались. К настоящему моменту ЮАР — наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса страна Африки, сообщают журналисты.

В ЮАР испытание вакцины проведут на 2000 волонтерах. В Великобритании в клинических испытаниях принимают участие 4000 человек. Также планируется провести испытание данной вакцины в Бразилии с участием 5000 человек.

Как сообщают журналисты, цель проводимых испытаний — выявить эффективность новой вакцины на разных континентах, а также привлечь к участию в испытании наибольшее количество человек.

Также исследователи намерены выяснить, сможет ли вакцина защитить от заражения коронавирусом ВИЧ-инфицированных. В испытаниях в ЮАР принимают участие 50 ВИЧ-инфицированных человек.

По данным ВОЗ, к настоящему моменту во всем мире были проведены испытания 200 видов вакцин от коронавируса.